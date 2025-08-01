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Ekonomi
AA 01.08.2025 10:21

Elektrik santrallerine 2,3 milyar liralık destek

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 32 elektrik üretim santraline haziran ayı için 2 milyar 303 milyon 917 bin 340 lira kapasite ödemesi yapacak.

Elektrik santrallerine 2,3 milyar liralık destek

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale haziran ayı için 2 milyar 303 milyon 917 bin 340 lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 171 milyon 208 bin 248 lirayla en yüksek ödeme Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak.

Bu şirketi, 165 milyon 990 bin 443 lira tutarında kapasite ödemesiyle İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izliyor.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.​​​​​​​

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