Az Bulutlu 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.08.2025 10:03

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 10.755,12 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,17 değer kazanarak 10.743,20 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,92 puan ve yüzde 0,11 artışla 10.755,12 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,77 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusundaki aldığı kararların risk algısını artmasıyla negatif seyrederken, bugün ülkedeki tarım dışı istihdam verisi ile dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI verilerini, yurt dışında ise ABD’de tarım dışı istihdam ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul Ekonomik Büyüme Borsa
Sıradaki Haber
Altının gramı 4 bin 308 liradan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:23
Elektrik santrallerine 2,3 milyar liralık destek
10:01
Altının gramı 4 bin 308 liradan işlem görüyor
10:01
Brent petrolün varili 71,46 dolardan işlem görüyor
09:52
Elon Musk'ın aralarındaki gerilime rağmen Trump ve Cumhuriyetçilere 15 milyon dolar verdiği ortaya çıktı
09:59
Diyarbakır'da hırsızlara 'Fren' operasyonu
09:45
Gazze'de görev yapan eski ABD'li subay, yardım dağıtımlarını Açlık Oyunları romanına benzetti
Gaziantep'teki kendir üretilen mağara fotoğrafçıların uğrak mekanı oldu
Gaziantep'teki kendir üretilen mağara fotoğrafçıların uğrak mekanı oldu
FOTO FOKUS
Diyarbakır'da hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Diyarbakır'da hırsızlık anı güvenlik kamerasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ