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Ekonomi
AA 27.06.2026 11:14

Yenilenebilir enerji üretimi mayısta zirveye ulaştı

Türkiye'de mayısta yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı yüzde 72,3'e ulaşarak son 26 yılın en yüksek seviyesini gördü. Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı yüzde 17 ile son 22 yılın en düşük düzeyine geriledi.

Yenilenebilir enerji üretimi mayısta zirveye ulaştı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, mayısta hem aylık hem de saatlik bazda yenilenebilir enerji üretiminde tarihi seviyeler kaydedildi.

Bu dönemde, 24 Mayıs saat 13.00 itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının anlık elektrik üretimindeki payı yüzde 84'e ulaşarak son 12 yılın en yüksek saatlik seviyesine çıktı. Önceki rekor, Nisan 2024'te yüzde 83 olarak kayıtlara geçmişti.

Mayısta güneş ve rüzgar santralleri, toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 23'ünü karşıladı. Böylece iki kaynak, nisanda ilk kez geride bıraktıkları kömür santrallerinden üst üste ikinci ayda da daha fazla elektrik üretti.

Yenilenebilir üretimdeki güçlü performansta hidroelektrik santralleri belirleyici rol oynadı. Mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar sayesinde hidroelektrik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 arttı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak-31 Mayıs döneminde hidroelektrik santralleri 46,4 milyar, rüzgar santralleri 18 milyar, güneş santralleri ise 14,2 milyar kilovatsaat elektrik üreterek yılın ilk beş ayı bazında en yüksek üretim seviyelerine ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da daha önce yaptığı değerlendirmede, "Mayıs ayında elektrik üretiminde yerli kaynakların payı yüzde 85'e, yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 72,3'e ulaştı. Bu başarının lokomotifi olan hidroelektrik santrallerimiz, 11,71 milyar kilovatsaat üretimle yeni bir rekora imza attı. Böylece toplam elektrik üretimimizin yüzde 43,1'ini suyun gücünden karşıladık." ifadelerini kullanmıştı.

Mayısta kaydedilen performans, yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin elektrik üretimindeki ağırlığını artırmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

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