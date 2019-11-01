Yeni vergi düzenlemesinin 31 maddesi komisyondan geçti01 Kasım 2019 Cuma 05:48 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 06:07
Yeni vergi düzenlemesinin 31 maddesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre vergi dilimleri 4'ten 5'e çıkarılacak, çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınacak.
Yeni vergi teklifi Meclis gündeminde. Teklif ile gelir vergisi tarifesi yeniden düzenleniyor.
Yeni düzenleme 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak
Vergi tarifesine yeni dilim ve oran ekleniyor. Vergi dilimi sayısı 4'ten 5'e çıkıyor. Mevcutta yüzde 15, 20, 27 ve 35 olarak uygulanan dilimlere, yüzde 40'lık dilim ekleniyor. O teklife göre az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması amaçlanıyor.
Geliri 500 bin liraya kadar olanlar yeni düzenlemeden etkilenmeyecek. Mevcut oranlara göre vergilendirme devam edecek. Geliri 500 bin liranın üzerinde olanlar için yüzde 40'lık dilim uygulanacak.
Yeni düzenleme, 1 Ocak 2020'de başlayan vergilendirme dönemi gelirlerine uygulanacak. Geliri 500 bin lirayı aşanların beyanname verme zorunluluğu 2021'de başlayacak.
Eğitim ve sağlık harcamalarına vergi iadesi
Vergi beyannamesi dolduranlar, eğitim ve sağlık harcamaları için vergi iadesi alabilecek. Mükellefin kendisine, eşine veya çocuklarına ait, gelirinin yüzde 10'una kadar olan eğitim ve sağlık harcamalarına vergi indirimi uygulanacak.
Serbest meslek kazançlarında vergi istisnaları daraltılacak.
Ressam, bilgisayar programcısı ve mucitlere tanınan muafiyete sınır getirilecek. Spor hakemlerinin gelir vergisi istisnası kaldırılacak. Üst liglerde oynayan sporculardan kesilen vergi yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak.
Kaynak: TRT Haber