Türkiye, dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip. AR-GE çalışmalarıyla bu değerli madenden daha çok ürün ve gelir elde edilecek.

Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, "20 yıl önceye kadar ETİ Madenimiz bunu bütün dünyaya satıyordu, tonu 150-200 dolar. Şu anda ETİ Madenimizde 32 tane tesisimizde 17 çeşit ürünümüz rafine halde satılıyor. Ham haliyle satılmıyor." dedi.

Bor, cam eşyalardan seramiğe, kozmetikten temizlik malzemesine kadar pek çok üründe kullanılıyor.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nün destek verdiği projelerle, ticari ürün sayısı çoğalacak. 2020'de 5 bor madeni ürünü daha ticarileşecek.

Bu ürünler, “Bor nitrür kaplama, ahşap emprenye kimyasalı, borlu hafif tuğla, alev almaz çadır, hidrojen üretimi ve yakıt pili” olarak duyuruldu. Böylece kıymetli madenden elde edilen katma değer de artacak.

Keleşer, "Toplam ihracatımızın yüzde 97'si rafine halde. Ürettiklerimizi ortalama 500-600 dolara dünya piyasalarına satıyoruz." diye konuştu.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nce bugüne kadar 272 projeye destek verildi. Bunlardan 223’si sonuçlandırıldı, 49'i üzerinde çalışmalar sürüyor.

Kaynak: TRT Haber