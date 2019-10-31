Türkiye'de plastik hurda sektörü her geçen gün büyüyor. 850 bin ton plastik atık dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı. 1 milyar dolara yaklaşan ihracat rakamına ulaşıldı.

PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, atık sahalarında 20 milyar dolar tuttuklarını söyledi.

"Yılda, elde edebildiğimiz ve geri dönüştürebildiğimiz plastik malzeme 400-500 bin tonu geçmiyor. Ama imkanlarımız çok fazla."

Üretim kapasitesinin 2030'da 4 milyon tonu aşması bekleniyor. Kapasitenin artmasıyla ihracat da artacak. Hedeflerin tutturulması durumunda 5 milyar dolarlık cari açığın önüne geçilecek.

Türkiye'de plastik atıkların dönüştürülmesi için bin 39 lisanslı işletme faaliyet gösteriyor. 350 binden fazla kişi sektörde istihdam ediliyor.

Kaynak: TRT Haber