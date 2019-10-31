Hurdadan ekonomiye 1 milyar dolarlık katkı31 Ekim 2019 Perşembe 16:05 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 16:49
Türkiye'de yılda 1 milyon tona yakın plastik atık ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Dönüştürülen ürünlerin ihracatından elde edilen gelir 1 milyar dolara yaklaştı.
Türkiye'de plastik hurda sektörü her geçen gün büyüyor. 850 bin ton plastik atık dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı. 1 milyar dolara yaklaşan ihracat rakamına ulaşıldı.
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, atık sahalarında 20 milyar dolar tuttuklarını söyledi.
"Yılda, elde edebildiğimiz ve geri dönüştürebildiğimiz plastik malzeme 400-500 bin tonu geçmiyor. Ama imkanlarımız çok fazla."
Üretim kapasitesinin 2030'da 4 milyon tonu aşması bekleniyor. Kapasitenin artmasıyla ihracat da artacak. Hedeflerin tutturulması durumunda 5 milyar dolarlık cari açığın önüne geçilecek.
Türkiye'de plastik atıkların dönüştürülmesi için bin 39 lisanslı işletme faaliyet gösteriyor. 350 binden fazla kişi sektörde istihdam ediliyor.
Kaynak: TRT Haber