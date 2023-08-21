Yeni nesil yatırım aracı kitle fonlama sistemi büyüyor

Projelerini hayata geçirmek isteyen girişimciler fon arayışına çıkıyor. Bireyler ve kurumlar da yatırım veya destek amaçlı projeleri fonlayabiliyor.

Yeni nesil finansman arayışının yeni adresi: Kitle fonlaması platformları...

Fonbulucu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldız, Portföylerini çeşitlendirmek için nasıl borsa İstanbul'a yatırım yapıyorlarsa nasıl emtialara yatırım yapıyorlarsa aynı şekilde girişim şirketlerinden de bir portföy oluşturabilirler. Yüksek kazanç elde etmek için de bir fırsat elde ederler.

Yatırımlar Takasbank nezdinde toplanıyor ve yatırımcı adına bloke ediliyor. Bireyler yatırım yaptıkları girişimde pay sahibi oluyor. 2021 yılında ilk yatırım turunun başladığı sisteme ilgi oldukça yoğun.

1 milyar liralık işlem hacmi hedefleniyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla başarılı proje sayısı 88'e ulaştı. Yatırımcı sayısı ise 26 bini geçti. Kitlesel fonlama sistemiyle toplanan fon tutarı da 633 milyon 770 bin lira...

Yıldız, “Geldiğimiz iki yıllık serüvende yarım milyar liranın üzerinde fon girişim şirketlerine aktarılması söz konusu oldu. 1000'in üzerinde istihdam söz konusu şirketlerimizin yurtdışından yatırım alan var yurt içinden büyük şirketlerden yatırım alanlar var. Bu yılın sonunda inşallah 100 girişimimizi finansmanla buluşturmuş olacağız. Hedefimiz bu yıl için 1 milyar liralık işlem hacmi” diye konuştu.

Gençler kitle fonlamasına ilgili

Yeni nesil finansman sistemine en fazla talep 18-45 yaş arasından geliyor. Yatırımcıların yüzde 75'i bu yaş aralığında.

Hakan Yıldız sözlerine şöyle devam etti:

“Sistemde 1 lirayla bile yatırım yapabildiğimizi düşünürsek genç neslin uzun dönemde yatırım yapmak isteyenlerin bu sistemde çok daha fazla aktif olduğunu görebileceğiz. Ülkemizin çok büyük yatırımcı potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz.”