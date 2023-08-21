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Ekonomi
TRT Haber 21.08.2023 14:10

Erdoğan'dan memur ve emekli zamlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurun toplu sözleşme sürecinin devam ettiğini ve ay sonuna kadar süreceğini belirterek, "Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" dedi.

Erdoğan'dan memur ve emekli zamlarına ilişkin açıklama
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme süreci ve emekli maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Emeklilerimizi de memnun edecek adımları atacağız"

Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız.

Erdoğan'dan memur ve emekli zamlarına ilişkin açıklama

"Biz seçimden seçime vatandaşın ayağına gidenlerden hiç olmadık"

Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Resmi programımızın izin verdiği ölçüde şehirlerimizde ev ziyaretleri gerçekleştiriyorum. Deprem bölgesindeki insanlarımızla her zaman görüşüyoruz, 6 Şubat’tan bu yana muhabbetimizi hiç kesmedik. Tüm bunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde icra ettiğimiz programlarımızda toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Partimizin yetkili organları da vatandaşlarımızın nabzını tutuyor. Biz seçimden seçime vatandaşın ayağına gidenlerden hiç olmadık. Partideki yönetici arkadaşlarımız her zaman için vatandaşlarımızla bir arada.

"Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsunlar"

Yaşanılan ekonomik sıkıntıların, zorlukların farkındayız. Görüştüğüm vatandaşlarımızdan yaşadıkları sorunları, sıkıntıları dinliyorum. Hayata geçirdiğimiz tedbirleri anlattıkça, gelecek günlerin daha güzel olacağına olan inançları artıyor. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, ekonomi kadrolarımız işinin ehli. Türkiye’de enflasyonu tek haneye düşüren bir iktidar olarak, enflasyonu yine tek haneye AK Parti kadrolarının düşüreceğine inansınlar.

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