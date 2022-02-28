Bu hafta ekonomi gündemi hareketli. Hazırlanan yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

Vergi beyanname dönemi yarın başlıyor

Gelir vergisi beyanname dönemi 1 Mart Salı günü itibarıyla başlıyor.

Geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri, mart ayı sonuna kadar verilmeli.

Verginin iki taksitte ödenmesi gerekiyor. İlk taksitin son ödeme tarihi 31 Mart. Bu yılın emlak vergisi ile çevre temizlik vergisinin 1. taksit ödeme süreci de yine 1 Mart'ta başlayacak.

Elektrik düzenlemesi hayata geçiyor

Elektrikte tarife değişiklikleri de salı günü hayata geçecek.

210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşların lehine düzenleme yapılacak. Esnaf ve sanatkarlar için de indirimli tarife söz konusu olacak.

Fiyat etiketlerinde yeni dönem

Etiketlerde yeni düzenleme de 1 Mart'ta devreye girecek. Ürün etiketlerinde indirim öncesi ve indirimli fiyat birlikte yer alacak. Fiyat indirimi son 30 günün en düşük değeri üzerinden yapılacak. Etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması zorunlu olacak. Ambalajlı ürünlerdeki depozito bedeli de etiket ve listelerde bulunacak.

Şubat enflasyonu perşembe açıklanacak

Şubat ayı enflasyonu ise perşembe günü belli olacak.