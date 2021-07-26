Yurt içi piyasaların Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sadece yarım gün işlem gördüğü geçen hafta küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken, bu hafta ABD ve Euro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu takip edilecek.

Küresel piyasalarda temmuz ayının son haftasına girilirken birçok ülkede yeniden artışa geçen Covid-19 vaka sayıları, olası kapanma ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginlikleri gündemde tutuyor.

Buna karşın ABD'de başlayan bilanço sezonu kapsamında şirketlerin genel olarak beklentilerin üzerinde açıklanan gelirleri ve güçlü veriler, yatırımcıların risk iştahının canlı kalmasını sağlıyor.

Bu gelişmelerle geçen hafta başında kayıpların yaşandığı pay piyasaları yönünü pozitife çevirirken, yeni haftada bugünden itibaren yoğun veri akışı izlenecek. ABD ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile büyüme verilerinin öne çıktığı yeni haftada, enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik beklentileri şekillendirmesi açısından Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı kritik olacak.

Yurt içinde ise bugünden başlayan yoğun veri akışı ve şirket bilançolarının yanı sıra TCMB'nin perşembe günü yayımlayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu yakından takip edilecek.

Bitcoin 38 bin doların üzerine çıktı

Öte yandan uzun zamandır düşüş eğiliminde hareket eden kripto paraların, bugün Bitcoin öncülüğünde sert yükselmesi gündemin odağına yerleşti. Geçen hafta 29 bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin'in fiyatı, önceki güne göre yüzde 10'a yakın değer kazanarak 38 bin doların üzerine çıktı.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı dolayısıyla geçen hafta pazartesi öğlene kadar işlem gördü ve yüzde 0,86 değer kaybederek 1.351,59 puandan kapandı. Uluslararası piyasalarda geçen hafta boyunca 8,51-8,62 bandında hareket eden dolar/TL paritesi ise yeni güne bankalararası piyasada 8,59 seviyelerinden başladı.

Bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi verilerinin izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.