Türkiye Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, vatandaşların gerek yurt içi gerekse yurt dışında vekaletle kurban kesimini tercih etmeleri nedeniyle, kurban pazarlarına ilginin azaldığını, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde, beklenen yüksek satışların olmadığını söyledi.

"Yetiştiriciler maliyetlerine yakın satış yaptı"

Bu yıl belediyelerin işgaliye ücretleri ve diğer masrafların yüksek olmasının yetiştiricileri olumsuz etkilediğini belirten Çelik, yetiştiricilerin maliyetlerine yakın satış yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ve koronavirüs salgınından dolayı kurbanlıkların bir kısmının yetiştiricilerin ellerinde kaldığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Kurban pazarlarında yaptığımız gözlemlere göre, satılan hayvan sayısının geçen yıla göre düşük kaldığını tahmin ediyoruz. Bu yıl Kurban Bayramı'nda 2 milyon 750 bin küçükbaş, 950 bin büyükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 760 bin baş civarında kurbanlık hayvan satıldı."