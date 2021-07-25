Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, bugünkü seferlerinde yüzde 76,6 doluluk oranına ulaştı
Türk Hava Yolları (THY), bugünkü 1397 uçuşta, 216 bin yolcu ile yüzde 76,6 doluluk oranına ulaştı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, uçaklarındaki her 4 koltuktan üçünde yolcularının olduğunu belirtti.
Türk Hava Yollarının yeniden hayal ettikleri noktada olduğunu kaydeden Üstün, "Bugün 216 bin misafirimizi 1397 uçuşumuzda yüzde 76,6 doluluk oranıyla taşıyoruz. Gururla uçmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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