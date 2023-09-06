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Ekonomi
AA 06.09.2023 17:02

Yeni başlayan av sezonunda tezgahlar hamsiyle doldu

Denizlerde av yasağı kalktı, tezgahlarda hareketlilik başladı. Yeni başlayan av sezonuyla birlikte hamsi tezgahlardaki yerini aldı.

Yeni başlayan av sezonunda tezgahlar hamsiyle doldu
[Fotograf: AA]

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, bu sezon palamutta umduğunu bulamayan balıkçıların, ağlarına hamsinin dolmasıyla yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Balık sezonuna hamsi bereketiyle başladıklarını ifade eden Gündoğdu, "Bu sezon hamsinin hem boyu büyüdü hem de bollaştı. Palamut olmayınca balıkçılar hamsiye yöneldi." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hamsinin aşırı tutulmasıyla birlikte kısa sürede denizlerde tükenebileceğine işaret eden Gündoğdu, "Karadeniz'de tüm tekneler hamsinin peşinde. Aşırı avcılık hamsiyi bitirebilir." diye konuştu.

Sezon başında kilogramı 100 liradan satılan hamsinin fiyatının 60 liraya kadar düştüğüne işaret eden Gündoğdu, "Şu anda tezgahlarda hamsinin kilosu 80 liradan satılıyor. Fiyatlar çok normal. Her şeyin en ucuzu. Bir kilo hamsiyle üç kişi doyabiliyor. Balık protein yönünden çok zengin ve fiyat yönünden de çok uygun" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öte yandan tezgahlarda mezgitin kilogramı 60 lira, istavritin 100 lira, zargananın 120 lira, barbunyanın ise 150 liradan satılıyor.

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