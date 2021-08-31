Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde 1 Eylül itibarıyla başlayacak av sezonuna ilişkin değerlendirme yaptı.

Geçen yıl özellikle Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj nedeniyle balıkçıların yaklaşık 3 ay avlanamadığını anımsatan Özkaya, "Bu sene özel izinle yapılan avcılık denemesi sonrası Marmara Denizi'mizin müsilajdan temizlendiği gözlemlendi ve deniz balık avlamaya uygun hale geldi" dedi.

"Hamsinin boyu ve et verimi iyi"

Özkaya, balıkçıların uzun zamandır yeni av sezonu için hazırlık yaptıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Balıkçılarımız yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl hamsi, lüfer ve palamudun bol olacağını düşünüyoruz. Hamsinin boyu ve et verimi iyi. Denizlerin bu sezon bereketli olmasından dolayı fiyatların düşmesini bekliyoruz."

"Kota uygulamasına geçilmeli"

Balıkçıların tebliğe uygun avlanmaları gerektiğini vurgulayan Özkaya, "Balıkçılarımız boyu uygun olmayan balıkları yakalamaktan kaçınmalıdır. Avlanma yapılırken balıkların neslinin devamı için hiç olmazsa bir defa yumurta bırakmalarına müsaade edilecek şekilde avcılık yapılarak stokların kendisini yenilemesine katkı sağlamalıyız. Ülkemiz denizlerinde balık çeşitliliğinin korunması ve stokların iyileşmesi için en kısa zamanda kota uygulamasına ve bölgesel balıkçılığa geçilmesi faydalı olacaktır" sözlerini kullandı.

Özkaya, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının giderek arttığına dikkat çekerek, dış satımı yapılan balık türlerinin üretiminin artmasının yeni tesislerin kurulması ve ihracatın artışında etkili olduğunu söyledi.

Tüketicilere boy yasağına uygun olmayan balıkları almamaları tavsiyesinde bulunan Özkaya, Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül'de sona ereceğini de söyledi.