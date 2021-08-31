Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 31 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,816 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 31 Ağustos’ta gram altın 485 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 31 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 485,2 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, güne dolar kurundaki azalışın etkisiyle değer kaybıyla başladı ve saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 485,2 liraya geriledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.816 dolardan alıcı buluyor. Dolar kuru ise yüzde 0,8 düşüşle 8,3140 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, karışık sinyaller veren makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayılarının risk algısını yükselterek altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki gerilemeyle altın fiyatlarının düşüş eğiliminde hareket ettiğini bildirdi.
Bugün, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 seviyesinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 485 lira 30 kuruşken satışı ise 485 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 790 lira satış fiyatı 795 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 31 Ağustos güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.816,31 dolar
Satış: 1.816,50 dolar
Gram
Alış: 485,30 lira
Satış: 485,50 lira
Çeyrek
Alış: 790,57 lira
Satış: 795,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.219,00 lira
Satış: 3.250,00 lira
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