Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,33 seviyelerinden işlem görüyor.

Yurt içi piyasaların 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde dolar/TL, uluslararası piyasalarda 8,32-8,40 bandında seyretmesinin ardından günü de yüzde 0,3 artışla 8,3799 seviyelerinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 altında 8,3280'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,4 azalışla 9,8480'den, sterlin/TL yüzde 0,4 düşüşle 11,4870'ten alıcı buluyor.

Dolar endeksi, 92,462 ile 6 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi görürken, avro/dolar paritesi 1,1833 ile yaklaşık 4 haftanın en yüksek seviyesini test etti.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, karışık sinyaller üreten makroekonomik veriler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle döviz piyasalarında oynaklığın sürdüğüne işaret etti.

Dolar endeksinin 93 kritik eşiğini aşağı yönlü kırdığını, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda 100 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 92,1 seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

31 Ağustos güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: