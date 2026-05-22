DHA 22.05.2026 10:39

Bartın Irmağı taştı, bazı bölgeler su altında kaldı

Bartın'da sağanağın etkisiyle Bartın Irmağı'nda su seviyesi 2 metre yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile piknik alanı, su altında kaldı.

Kentte dün öğle saatlerinden sonra 3 saatte metrekareye 44,8 kilogram yağış düştü. Yağış sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 2 metre yükseldi.

Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile Çağlayan piknik alanı, su altında kaldı.

Bölge araç ve yaya trafiğine kapatılırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

Fotoğraf: DHA

15 ev ve iş yerini su bastı

Dün kent genelinde etkili olan sağanakla birlikte İl Afet ve Koordinasyon Merkezi'ne 27 su baskını ihbarı yapılırken, Bartın, Amasra ve Kozcağız beldelerinde 5 kara yolu, Kozcağız ve Terkehalliller köyünde 15 ev ve iş yerinde su baskını yaşandı.

Ayrıca mahsur kalan 32 kişi AFAD, UMKE, İtfaiye ve Özel idare ekiplerince kurtarıldı.

