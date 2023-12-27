Çok Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 27.12.2023 21:52

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin 502 lira

Yeni yılda brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş.

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin 502 lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.

Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Yeni asgari ücret belli oldu
Yeni asgari ücret belli oldu

Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.

ETİKETLER
Asgari Ücret
Sıradaki Haber
Piyasa gözetim ve denetim kurulu yarın toplanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:22
Van- Bahçesaray karayolunda terk edilen 2 araç çığ altında kaldı
22:19
İsrail, Gazze Şeridi'nde 82 günde 8 bin 800 Filistinli çocuğu öldürdü
22:10
Apple'ın akıllı saatlerine ilişkin satış yasağı geçici olarak duruldurdu
22:01
İş dünyası temsilcileri yeni asgari ücreti değerlendirdi
21:45
İsrail ordusuna katılmayı reddeden İsrailli genç hapse atıldı
21:42
Fanatik Yahudilerden Müslüman mezarlığına saldırı: Mezarlığa kesik eşek başı asıldı
Hollanda'da çocuklar Filistin'e destek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yürüdü
Hollanda'da çocuklar Filistin'e destek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yürüdü
FOTO FOKUS
Aras Dağları'nda "kar şelalesi" oluştu
Aras Dağları'nda "kar şelalesi" oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ