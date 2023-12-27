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TRT Haber 27.12.2023 18:47

Yeni asgari ücret belli oldu

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Asgari ücrette, önceki döneme göre yüzde 49 artış oldu.

Yeni asgari ücret belli oldu

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu kabul etti. Görüşme sona erdi.

Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlıkta asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan'ın konuşmaları şu şekilde:

Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz yeni asgari ücretin çalışmalarını tamamladı. Komisyonun hedefi tüm tarafların istediği şekilde sınırı belirlemektir. İşçi ve iş veren tarafında bir hakem rolü üstlendik. Süreçte olumlu yaklaşım gösteren tüm paydaşlara teşekkür ederim.

Burada bir asgari ücret alt sınırı belirlemenin yanı sıra, sorunların çözümü için yapıcı yaklaşım gösterilmesinin olumlu bulduğumu söylemek istiyorum. İlgili bakanlıklarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederiz.

Belirlenen yeni miktarın tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Yüzde 49 artış yapmış olduk.

Yeni asgari ücretin hayılı olmasını diliyorum.

TÜRK-İŞ: Talebimiz 18 bin liraydı

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bizim talebimiz 18 bin liraydı. Yılda 2 kez artış bekliyorduk. Fiyat artışları ortada pazarda, markette. Burada talebimizi söylemiş olduk. Sayın bakanın ve işveren temsilcisinin imkanı bu şekilde, kendilerine teşekkür ederiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti

Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini kabul etti.

Bakan Işıkhan TÜRK-İŞ'i ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ’i ziyaret etti.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren ziyarettin ardında Işıkhan, basın mensuplarının soruları üzerine, "İstişareler devam ediyor neticelenince sizinle paylaşacağız" dedi.

"İnşallah bizim arzu ettiğimiz bir rakam olur"

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, Bakan Işıkhan'ın ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar rakamla ilgili bir şey konuşmadık. İnşallah bizim arzu ettiğimiz bir rakam olur. Sorulduğunda kanaatimizi söyleriz. Uzlaşırsak masada otururuz" dedi.

Eski asgari ücret net 11 bin 402 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyordu.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyordu.

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