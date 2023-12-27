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Gündem
AA 27.12.2023 19:06

Bakan Işıkhan: Ödemeler, en kısa süre içinde emeklilerimizin hesaplarına yatırılacak

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesini içeren torba teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bakan Işıkhan, ödemelerin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerin banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan: Ödemeler, en kısa süre içinde emeklilerimizin hesaplarına yatırılacak

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi teklifi kabul edildi
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi teklifi kabul edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ödemeler, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

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Vedat Işıkhan Emekli
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