Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
YEKA GES-4 için başvuru süreci başladı
[Fotoğraf: AA]
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4 kapsamında toplam kapasitesi bin megavat olan 15 yarışma düzenlenecek ve başvurular 30 mart 2022'de alınacak.
Başvurular 30 Mart 2022'de 10.00-14.00 saatleri arasında elden yapılacak.
Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Her bir yarışma için başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı kilovatsaat başına 40 kuruş olacak.
Elektrik enerjisi alım süresi ise bağlantı kapasitesinin her bir megavat değeri için GES’in ilk kabul tarihinden itibaren üretilen ilk 23 gigavatsaat miktarındaki elektrik enerjisinin iletim ve/veya dağıtım sistemine verildiği süre kadar olacak.
Etiketler: Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji
Sıradaki Haber
Borsa güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz