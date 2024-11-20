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Ekonomi
TRT Haber 20.11.2024 10:14

YD-ÜFE yıllık ve aylık bazda arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, ekim ayında aylık bazda yüzde 0,09, yıllık bazda yüzde 30,70 artış gösterdi.

YD-ÜFE yıllık ve aylık bazda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,09 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,45 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,70 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,62 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 30,65 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,52 artış, imalatta yüzde 30,65 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 28,23 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 36,56 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,09 artış, enerjide yüzde 4,74 artış, sermaye mallarında yüzde 38,71 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,23 artış, imalatta yüzde 0,08 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,06 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,08 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,10 azalış, enerjide yüzde 3,59 artış, sermaye mallarında yüzde 0,49 azalış olarak gerçekleşti.

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