Ekonomi
AA 26.08.2025 13:50

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda zamandan ve akaryakıttan toplam 70 milyar lira tasarruf sağlandı, çevreye zararlı karbon emisyonu 123 bin ton azaltıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışının 9. yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.

Köprünün, 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldığını belirten Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda zamandan 68 milyar lira, akaryakıttan ise 2 milyar lira olmak üzere toplam 70 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı karbon emisyonunu 123 bin ton azalttık" bilgisini verdi.

Uraloğlu, İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ile Anadolu yakasında Beykoz arasında konumlanan köprünün, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında inşa edildiğini bildirdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ileri teknoloji ve uzmanlığı bir araya getirdiğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"1408 metrelik ana açıklığa sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün toplam boyu kenar açıklıklarıyla birlikte 2 bin 164 metreye ulaşıyor. 59 metre genişliğindeki köprümüzün, kule yüksekliği ise 330 metre uzunluğunda."

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım
