Yatırım fonlarına yeni vergi düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, yatırımcıların elde ettiği kazançlara uygulanacak vergi oranları yeniden şekillendirildi.

Hisse senedi yoğun fonlar ile girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarına yönelik vergi oranlarında farklılaşmaya gidildi.

Özellikle iki yıldan uzun süre elde tutulan bazı yatırım araçlarında stopaj oranı sıfır olarak uygulanacak.

Diğer yatırım fonlarından elde edilen kazançlara uygulanan tevkifat oranı ise yüzde 17 buçuk olarak devam edecek.

Ayrıca Tefas dışı serbest fonlar için de özel düzenlemeye gidildi. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu TEFAS’ta işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar da yeni vergi oranları kapsamında değerlendirilecek.

Yeni düzenlemenin uzun vadeli yatırım stratejilerinin teşvik edilmesi, sermaye piyasalarında daha dengeli bir yapı oluşturulmasına katkı sağlaması bekleniyor.