Açık 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 27.03.2026 07:54

Yatırım fonlarına yeni vergi düzenlemesi

Yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlardaki stopaj yani tevkifat oranları yeniden düzenlendi. Özellikle hisse senedi yoğun fonlar ve serbest fonlar için getirilen yeni oranlar, yatırımcıların net kazancını doğrudan etkileyecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, yatırımcıların elde ettiği kazançlara uygulanacak vergi oranları yeniden şekillendirildi.

Hisse senedi yoğun fonlar ile girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarına yönelik vergi oranlarında farklılaşmaya gidildi.

Özellikle iki yıldan uzun süre elde tutulan bazı yatırım araçlarında stopaj oranı sıfır olarak uygulanacak.

Diğer yatırım fonlarından elde edilen kazançlara uygulanan tevkifat oranı ise yüzde 17 buçuk olarak devam edecek.

Ayrıca Tefas dışı serbest fonlar için de özel düzenlemeye gidildi. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu TEFAS’ta işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar da yeni vergi oranları kapsamında değerlendirilecek.

Yeni düzenlemenin uzun vadeli yatırım stratejilerinin teşvik edilmesi, sermaye piyasalarında daha dengeli bir yapı oluşturulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

ETİKETLER
Yatırım Vergi
Sıradaki Haber
Tapuda 30 milyon lira üstü işlemlerde avukat zorunluluğu getirilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:58
İran'dan sporculara 'düşman ülkelere' seyahat yasağı
07:50
Küba'ya insani yardım götüren iki sivil tekne kayboldu
07:02
Trump'ın kararı sonrası petrol fiyatlarında gerileme
06:59
Kağıthane'de park halindeki minibüs yandı
06:59
ABD ve İsrail, İran'ın füze tehdidini vurdu ancak bitiremedi
06:50
ABD-İran anlaşması için hangi yollar mümkün?
Gazze'de su krizi devam ediyor
Gazze'de su krizi devam ediyor
FOTO FOKUS
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ