Bakan Bolat, DTÖ 14. Bakanlar Konferansı kapsamında ikili görüşmeler yaptı

Ticaret Bakanı Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kamerun'da gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Konferans marjında, Kore Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Yeo Han-Koo ile kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, "Görüşmemizde, Türkiye-Kore ekonomik ve ticari ilişkilerinin mevcut seyrini ele alarak, çeşitli alanlardaki yatırım ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Ayrıca geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ikili ilişkilerimize kazandırdığı ivmeye dikkat çektik." ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede, mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) iki ülkenin dengeli ticaretine hizmet edecek şekilde ele alınmasına dönük beklentileri paylaştıklarını ve anlaşmanın Ortak Komite Toplantısı'nın bu yıl içinde gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kaldıklarını belirten Bolat, bu vesileyle Türkiye ile Kore arasındaki ekonomik ortaklığın daha dengeli ve ileri bir seviyeye taşınmasına yönelik güçlü iradeyi bir kez daha teyit ettiklerini anlattı.

Hollanda ile JETCO toplantısı haziranda

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerd Sjoerdsma ile bir görüşme gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Bolat, "Sayın Bakan ile özellikle ticaret, yatırım, finans ve turizm başta olmak üzere, çok katmanlı ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı değerlendirdik. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) ile son dönemde gündemde olan müzakere konularının ticaret ve yatırım ilişkilerimiz üzerindeki etkilerini ele aldık.

Bu kapsamda, düzenli istişare mekanizmamız olan JETCO toplantımızı haziranda gerçekleştirmek üzere mutabakata vardık." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Hollandalı Bakan Sjoerdsma'nın, Türkiye'nin son dönemde DTÖ kapsamında, özellikle Afrika ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin haklarının savunulmasına ve çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle karşıladığını ifade ettiğini aktardı.

Birleşik Krallık ile ticaret hacminin 40 milyar doların üzerine çıkarılması hedefleniyor

Konferansı vesilesiyle Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmede, muhatabım Sayın Bakan ile STA'mızın daha da genişletilerek yatırımlar ve hizmetler sektörlerini kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik müzakerelerin ilerletilmesinden duyduğumuz memnuniyeti karşılıklı olarak ifade ettik. İş birliğimizin sadece ticari alanda kalmayıp, savunma sanayi, havacılık ve enerji sektörlerini de kapsıyor olmasını ayrıca değerlendirdik."

Bolat, Birleşik Krallık ile her alanda güçlenen iş birliğini daha da derinleştirmek ve ticaret hacmini 40 milyar doların üzerine çıkarmak üzere çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"AB ile iş birliğimizi daha da ileri taşımaya kararlıyız"

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile de görüştüklerini belirten Bolat, "Görüşmede, DTÖ'nün günümüz ticaret ve ekonomik koşullarına uyumunu sağlayacak reform çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Ngozi, Türkiye'nin bugüne kadar DTÖ'deki katkılarının altını çizerek, Türkiye'nin bugün çok taraflı sisteme vermiş olduğu destek için tüm üyeler adına teşekkürünü iletmiştir. Türkiye, her zaman adil, öngörülebilir ve kural bazlı çok taraflı ticaret sisteminin sürdürülmesi için çabalarını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Bolat, DTÖ 14. Bakanlar Konferansı marjında, Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olan AB ile mevcut pozitif ve yapıcı ilişkilerimizin de yansıması olarak, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Toplantıda, AB ile giderek güçlenen ekonomik ve ticari iş birliği çerçevesinde, AB tarafından son dönemde gündemde olan mevzuat taslaklarıyla ilgili beklentileri ifade ettiklerine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye ile AB arasındaki olumlu gündem ve derinleşen ekonomik entegrasyon temelinde, en büyük ticari ortağımız olan AB ile iş birliğimizi daha da ileri taşımaya, bu doğrultuda ihracatçı ve yatırımcı firmalarımızın menfaatlerini her platformda savunmaya kararlıyız."