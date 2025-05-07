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Ekonomi
AA 07.05.2025 14:06

Yat ve tekne tutkunları Ankara'da buluştu

Yat ve tekne sektörü ile deniz tutkunlarını buluşturan "2'nci Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı", Ankara'da kapılarını açtı.

Yat ve tekne tutkunları Ankara'da buluştu
[Fotograf: AA]

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği ile Ankara Yelken Kulübünün desteğiyle organize edilen etkinlik, Altınpark ANFA Fuar Merkezi'nde başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, fuara gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yat ve tekne tutkunları Ankara'da buluştu

Kıyı uzunluğu, limanları, tersaneleri, marinaları, amatör ve profesyonel gemi insanlarıyla Türkiye'nin denizcilik ülkesi olduğuna dikkati çeken Ünüvar, şu değerlendirmede bulundu:

"Coğrafi konumu, iklimi, yatların seyir güzergahında oluşu, tarihsel ve kültürel değerleri bakımından bütünüyle zengin bir potansiyel oluşturan kıyılarımızın varlığı, yat turizmi açısından ülkemizin popülaritesini artırdı. Yatçılık, ülke insanımız için de cazip bir yaşam tarzı haline geldi. Gezi, eğlence, dinlence ve spor için özel tasarlanmış küçük teknelerin sayısı 161 bini aşmış durumda. Bu yıl yat projeleri sipariş defterinde boy uzunluğuna göre dünyada İtalya'dan sonra ikinci sıraya yükseldik, üreticilerimizin başarılarının devam edeceğine inancımız ve desteğimiz tam."

Yat ve tekne tutkunları Ankara'da buluştu

Ünüvar, sektörün geçen yılı 1,9 milyar dolar ihracatla kapattığını aktararak, sektörde kilogram başı birim değerin gemi inşasında 20 dolar, yat sektöründe de 40 dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Ünüvar, çevreci bir anlayışla yenilenebilir enerji kaynakları ve alternatif enerji kullanılan hibrit yatların da Türkiye'de üretilmeye başladığını belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da küresel ticaretin yüzde 90'ının denizler üzerinde gerçekleştiğine işaret ederek, "Bu fuar hem başkentimiz hem de ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Ankara'da deniz yok ama Gölbaşı'mız var. Esenboğa'dan dünyaya erişebiliyoruz. Hızlı trenin merkezi konumundayız. Buradan yola çıkarak Gölbaşı iç denizcilik için merkez olabilir. Yat ve tekne üretiminde dünyada önemli noktadayız. Bu bağlamda katma değeri yüksek ihracat açısından bu sektör ülkemiz için büyük öneme sahip." diye konuştu.

11 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak fuarda, 60 firmanın katılımıyla 250'nin üzerinde yat ve tekne sergileniyor.

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