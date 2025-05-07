Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar enerjisi etkinliği Çanakkale'de başladı

Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli yüksek illerinin başında gelen Çanakkale'deki Onsekiz Mart Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı etkinlik, Denizüstü Rüzgar Enerji Derneği (DÜRED) tarafından Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) ve Gemi İnşa Sanayiciler Birliği (GİSBİR) işbirliğiyle düzenleniyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, programın açılışında yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun sürekli bir artış kaydettiğine işaret ederek, "Buna paralel olarak ülkemizin de nüfusu artıyor. Bu nüfus artışı da tüketim talebini artırıyor. Bu da sürekli bir üretimi zorunlu kılıyor. Türkiye, üretimini artırarak sürekli büyüme gösteren ender ülkelerden biridir. Milli gelirini artırarak ülke refahını artırmak için kararlı adımlar atıyor." diye konuştu.

Deniz üstü rüzgar enerjisinin bu süreçte önemli bir rol üstleneceğini belirten Toraman, şöyle devam etti:

"Çanakkale, bu topraklar, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli zaferlerinden birisinin elde edildiği coğrafyadır. İlimiz toplam enerji üretiminde tüm Türkiye'de 1. sırada yer alıyor. Kurulu güç kapasitesinin üstünde bir potansiyeli var. Rüzgar enerjisi alanında daha çok yatırım ve üretim yapma potansiyelimiz var. Yatırımcılar için karasal alanda yer tahsisi çok önemli bir engel. Bunu aşmak için de deniz üstü rüzgar enerjisi çok önemli bir imkan sunuyor. İnanıyorum ki deniz üstü rüzgar potansiyeli hızla hayata geçerek önemli bir katkı sağlayacak. Kıyı uzunluğu çok yüksek olan ülkemiz ve yine kıyı uzunluğu yüksek olan Çanakkale'miz de bu alanda çok büyük bir atılım gerçekleştirecektir. Gerekli düzenlemeler yapılarak yatırımcılarının önünün açılacağını düşünüyorum. Bu etkinlikle deniz üstü rüzgar enerjisinin çok değişik alanlar, çeşitli açılardan ele alınarak deniz üstü rüzgar enerjisi sektörünün gelişimine katkı sağlayacak ve miladi bir rol üstlenecektir."

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Çanakkale'nin kadim bir geçmişe sahip olduğunu, bu etkinlikle Türkiye'sine bir vizyon sunduğunu ifade etti.

Küresel enerji değişiminin merkezinde deniz üstü enerjisinin de yer aldığını vurgulayarak, "Genel olarak rüzgar enerjisi ve özelde de deniz üstü rüzgar enerjisi karbon emisyonlarının elimine edilmesi ve küresel sıcaklık artış hızının düşürülebilmesi için çevresel katkıları açısından vazgeçilmez bir kaynaktır. ÇOMÜ olarak geleceği sahiplenen ve gençliğini geleceğe taşıyan bir üniversiteyiz. Üniversiteler sadece bilgi ve bilim üretmez, geleceği tasarlar. Biz de bu etkinlikle bu sürece katkı vermekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği Başkanı Murat Durak ise " Ülkemizde ilk defa düzenlenen bu etkinlik için Çanakkale en uygun yer çünkü bu bölgede Türkiye'de yapılması planlanan deniz üstü rüzgar enerjisi santralleri için belirlenen 5 alanın 3'ü bulunuyor. Deniz üstü rüzgar enerjisi açısından Marmara'nın çok yüksek bir potansiyeli bulunuyor. Ancak özellikle Ege Denizi'ne de odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Deniz üstü rüzgar santrallerinin ülkelerin sahil güvenliğine de katkı sağladığını dile getiren Durak, şunları kaydetti:

"Deniz üstü rüzgar enerji yatırımlarıyla, denizlerimiz sadece balıkçılık ve turizm için değil, enerji üretimi için de kullanılacak. Bu diğer sektörlere de katkı sunacak, mesela liman ve tersane sektörlerini geliştirecek. Ayrıca deniz üstü rüzgar, elektrik üretiminde baz yükü de alabilecek potansiyeli de taşıyor. Ancak tüm bu süreçlerde çevrenin, turizm sektörünün ve balıkçılığın mümkün olan en az şekilde etkilenmesi için yapılması gerekenleri de yapmalıyız. Küresel olarak 2030 kadar deniz üstünde 400 gigavatlık kapasite hedefi bulunuyor. Türkiye de bu konuda hızlı adımlar atmak için hazırlanıyor. Ülkemiz 2035'e kadar 5 gigavat rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturmayı hedefliyor."

Çanakkale'de düzenlenen etkinlik Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar enerjisi etkinliği özelliğini taşıyor. Offshore Wind Türkiye, enerji ve deniz sektörlerinden uzmanları, kamu kurumlarını, yatırımcıları, türbin üreticilerini ve tersanecelik sektörü gibi deniz üstü rüzgar enerjisi için önemli sektörlerden temsilci ve katılımcıları iki gün boyunca ağırlayacak.

Dünya genelinden 10 ülkeden konuşmacının ve Türkiye’nin alanında uzman isimlerinin yer alacağı etkinlikte, Türkiye’deki deniz üstü rüzgar alanındaki son gelişmeler, deniz üstü rüzgar projelerinin finansmanı ve yatırım imkanları, enerji endüstrisi, gemi inşası ve tersane sektörleri, altyapı ve limanlar, deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinin şebekeye bağlanması ve Karadeniz’e komşu ülkelerde rüzgar enerjisi potansiyeli konuları ele alınacak.