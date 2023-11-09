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Ekonomi
AA 09.11.2023 09:51

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ​​​​​​​kasım ayına ilişkin toplam 3,2 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını duyurdu.

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, toplam yaklaşık 1,8 milyar lira yaşlı aylığı, yaklaşık 1,4 milyar lira da engelli aylığı ödemesi yaptıklarını söyledi. 

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini bildiren Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda kasım ayına ilişkin 3,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Engelliler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
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