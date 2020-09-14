Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkiye'de erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan internet sitelerine yönelik yürütülen araştırma kapsamında 68 internet sitesini belirledi. Sitelerin 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun"a muhalefet ettiği tespit edildi.

Bu internet sitelerinin herkesin erişebileceği şekilde yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağladığı anlaşıldı.

Yasa dışı bahis suçu kapsamında olan internet siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirildi ve bu sitelere erişimin engellenmesi sağlandı.