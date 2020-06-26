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Yaş çay budama bedelleri üreticinin hesaplarına yatırıldı
[Fotoğraf: AA]
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, bu yıla ilişkin yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı budama döneminde 183 bin 912 üreticinin 74 bin 500 dekar alanda budama gerçekleştirdiği belirtildi.
Toplamda 256 milyon lira olan yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı ve yarından itibaren çekilebileceği kaydedildi.
Etiketler: ÇAYKUR yaş çay budama ödemesiSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 12:28
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