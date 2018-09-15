Yalova'da 20 bin tonun üzerinde kivi hasadı bekleniyor

Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, Yalova'da yaklaşık 6 bin dönümde kivi üretimi yapıldığını belirterek, ağırlıklı üretimin Hersek Deltası'nda, kalan kısmın Kocadere Köyü ile Taşköprü civarı ve sahil bandında olduğunu söyledi.

Yalova'da ilk kivi fidanı 1989 yılında dikildi

Mustafa Tunalı, kentte ilk kivi fidanının 1989'da dikildiğini ve zamanla gelişme gösterdiğini anlatarak, halihazırda 350 üreticinin kivi yetiştirdiğini ifade etti.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun bölgeden geçmesinden sonra bazı arazilerin kamulaştırıldığını anlatan Tunalı, "Parasını alan bazı üretici arkadaşlarımız, Bursa Orhangazi'ye gitti. Orada da kivi üretimi artıyor. Sonuçta o üretim de buraya geliyor. Depolarımız var burada kiviler depolanıyor. Orhangazi'de de 5 bin ton civarında üretim var" dedi.

"20 bin tonun üzerinde bir beklenti var"

Yalova'da kaliteli anlamında ürünün iyi olduğunu vurgulayan Mustafa Tunalı, şunları söyledi:

"20 bin tonun üzerinde bir beklenti var. Biz dönümden 4 ton gibi bir ürün alıyoruz. Bu yıl da bu rakamlara yakın olacak. Geçen seneye göre ürün, yaklaşık yüzde 10 eksik fakat kalite açısından daha yüksek. Topladığımızda daha net çıkar ortaya ama geçen seneden bir tık daha kaliteli ürün daha iri daha güzel görüntü var. Bu yıl tüketiciler, daha iri, kaliteli Yalova kivisi yiyecekler. Geçtiğimiz günlerde birlik olarak kivinin dalından satış fiyatını 4 lira olarak açıkladık. Tüccarlar hasat öncesi, bugünden gelip alım anlaşması yapıyorlar. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından tüccar geliyor. Geçen yıl 3 liraydı dalından satış fiyatı bu sene 4 lira oldu. Üretici memnun ve hasat gününü bekliyor."

"Türkye'de 100 bin ton civarında tüketim var"

Türkiye'de 7 ay yerli, kalan bölümünde ise Şili, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan gelen kiviler tüketildiğini belirten Tunalı, Türkiye üretiminin yüzde 60'ının Yalova'da yapıldığını anlattı.

Türkiye'de 100 bin ton civarında tüketim olduğunu ifade eden Tunalı, "Biz bunun 45-50 bin tonunu üretiyoruz. İran'dan geliyor ağırlıklı kivi. Geçen sene de böyleydi. Ama bizim kivimizin üzerine yok" dedi.

Kaynak: AA