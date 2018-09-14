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Doğu Akdeniz'de balıkçılar "Vira bismillah" demeye hazır

Doğu Akdeniz'de av yasağının sona ereceği 15 Eylül'de denize açılacak balıkçılar, hazırlıklarını tamamladı.

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Doğu Akdenizde balıkçılar &quot;Vira bismillah&quot; demeye hazır

Teknelerinin ve ağlarının bakımını yaparak sezona hazırlanan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki balıkçılar, gece yarısından itibaren "Vira Bismillah" diyerek denize açılacak.

İskenderun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Habib Dalgıç, yaptığı açıklamada, bu sezondan çok umutlu olduğunu söyledi.

Bütün teknelerin bakımlarının yapıldığını ve personellerin ayarlandığını belirten Dalgıç, "İnşallah sezon tüm balıkçılarımıza hayırlı olur. Bütün balıkçılarımız hem teknik açıdan hem de tekne açısından sezona hazır. Yeni sezonun bereketli olmasını diliyorum. Allah tüm balıkçılarımızı muvaffak etsin" dedi.

Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Kemal Kaba da verimli bir bir balık sezonun hem kendilerini ve tüketicileri mutlu edeceğini aktararak, hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti.

Balıkçılardan Gökhan Şekerlisoy ise sezonun bereketli geçmesini dileyerek, "Yazın ağlarımızın tamirini tamamladık, cihazlarımızı yeniledik. Vira Bismillah deyip denize açılacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: doğu akdeniz, balıkçılar
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