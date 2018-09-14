Türk Hava Yolları'ndan tarihi rekor

Türk Hava Yolları (THY), Ağustos ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre THY, yüzde 85,6’lık performans ile tarihinin en yüksek Ağustos ayı doluluk oranını yakaladı.

Geçen yılın pozitif baz etkisine rağmen yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye’ye ve Türk Hava Yolları’na olan talep artışının devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendine Ağustos ayında da devam edildi. Taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artış göstererek 7,6 milyona, toplam doluluk oranı ise yüzde 86’ya ulaştı.

Dış hatta doluluk yüzde 85,3

Dış Hat doluluk 1,1 puanlık artışla yüzde 85,3 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşlarda ise 2,4 puanlık artışla yüzde 87,6 doluluk oranına ulaşıldı.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yüzde 3,4’lük bir artış yaşandı.

Kargo ve posta hacmi yüzde 21 arttı

Kargo ve Posta hacmi geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 21 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 32 ile Kuzey Amerika, yüzde 24 ile Avrupa, yüzde 22 ile Uzak Doğu ve yüzde 18 ile Orta Doğu katkı sağladı.

Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika’da 3,1 puan, Uzak Doğu’da 2,3 puan, İç Hatlar’da 2,2 puan ve K. Amerika’da 2,1 puan artış gerçekleşti.

Yolcu sayısı 51 milyona ulaştı

Ocak-Ağustos 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine Göre ise, yılın sekiz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 12’lik artış sağlanırken, yolcu sayısı da yüzde 13 artarak 51 milyona ulaştı.

THY tarihinin en yüksek yolcu doluluk oranına ulaşıldı

Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Ağustos döneminde 3,4 puanlık artış ile yüzde 82 civarında gerçekleşti. Yurtdışı yolcu doluluğu yaklaşık 4 puan artarak yüzde 81 seviyesini aşarken, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 2 puan artarak yüzde 85 seviyesini aştı. Böylelikle Ocak-Ağustos döneminde, Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek yolcu doluluk oranlarına ulaşıldı.

Yurt dışı yolcu sayısında yüzde 16 artış

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yüzde 16’lık önemli bir artış yaşandı.

Yılın sekiz aylık döneminde toplam taşınan Kargo ve Posta geçen seneye göre yüzde 26 artarak 898 bin tona yükseldi.

Kaynak: TRT Haber