Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 02:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Wuhan'dan İstanbul'a uçuşlar yeniden başladı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Koronavirüs salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Wuhan şehrinden İstanbul'a ilk uçuş, 2 yıl aradan sonra yeniden başladı.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından, Çin'in Wuhan şehrinden İstanbul'a iki yıl aradan sonra yeniden başlayan uçuşlara ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin hava yolu şirketlerinden China Southern Airlines, yeniden Wuhan-İstanbul seferlerine başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Çinli havayolu şirketi, tüm dünyayı derinden etkileyen salgın nedeniyle, Wuhan'dan İstanbul'a uçuşlarını 2020 yılının başında durdurmuştu.
Etiketler: Koronavirüs Çin İstanbul Havalimanı İstanbul Hava Yolu
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