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Ekonomi
AA 02.01.2024 09:40

VİOP'ta endeks yıla yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,1 artışla 8.540,25 puandan başladı.

VİOP'ta endeks yıla yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8.540,25 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 8.530,75 puandan tamamladı. Endeks kontratında gece seansı ise gerçekleştirilmedi.

Analistler, küresel piyasaların Orta Doğu'da sıcaklığını koruyan jeopolitik risklerle yılın ilk işlem gününe karışık seyirle başladığını ifade ederek, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

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