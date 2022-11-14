Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde, 4.985,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 4.971,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yükselişe geçerek 5.008,75 puana çıktı.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla oluşan pozitif havanın varlığını korumasına karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri ve kripto para piyasalarındaki negatif seyrin fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Gelecek toplantıdan itibaren faiz artırım hızının 50 baz puana düşürülmesinin, şimdiye kadar açıklamada bulunan Fed yetkilileri tarafından kabul edildiğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralıkta yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin açıklanacağını anımsatarak, G20 toplantısı ve FTX konusuna ilişkin haber akışı ile Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 4.900 ve 4.870 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini belirten analistler, 5.000 ve 5.050 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.