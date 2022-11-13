Son 5 yılda dünya helal ürün pazarı, iki kat büyüdü.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde, islami finans, 3 buçuk trilyon dolara çıkacak, helal gıda ve içecek pazarı ise 2 trilyon doları bulacak.

Helal ekonominin yakın zamanda, küresel pazarı şekillendirmesi bekleniyor.

Dünya Helal Zirvesi Koordinatörü Aylin Şengül, "İstatistiklere bakıldığında dünyada yedi trilyonu aşmış bir helal ekonomisinden bahsediliyor. Çok yakın gelecekte 10 trilyon dolar civarında bir ekonomik pazara ulaşılacağı bekleniyor" diye konuştu.

Koronavirüs salgını sürecinde gayrimüslimlerin de helal ürün pazarına ilgisi arttı.

Türkiye, helal ürün pazarında son 5 yılda payını üçe katladı

Aldığımız payın her geçen yıl daha da artmakta olduğunu vurgulayan Şengül, Türkiye için şu an yüz elli milyar dolar civarında bir pazardan bahsedildiğini söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü, helal ürün pazarının kriterlerini belirliyor.

"Türkiye örnek sayılabilecek tek ülke durumunda"

SMİİC Genel Sekreteri İhsan Övüt, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Türkiye diğer ülkelere örnek olabilecek şekilde altyapısını koymuş güçlü bir ülke konumunda. Helal akreditasyon kurumu var, standartları var ve bizim standardı en iyi uygulayan ülke. Türkiye şu anda yirmiden fazla şirketin belgelendirdiği akredite edildiği örnek sayılabilecek tek ülke durumunda."

24 Kasım’da İstanbul’da, 9'uncu İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo Fuarı düzenlenecek.

Fuara, 40 ülkeden 500 firma katılacak.

Kamera: Muhammet Aksakallı