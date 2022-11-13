Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, deri ve deri mamulleri sektörünün ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,1 artarak 168,9 milyon dolar oldu.

Ekimde en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülkeden Almanya'ya yüzde 5 artışla 13,7 milyon dolar, Ukrayna'ya yüzde 387,5 artışla 11,4 milyon dolar ve Birleşik Krallık'a yüzde 36 artışla 9 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

AB ülkeleri arasında en çok ihracat artışı yaşanan ülke ise yüzde 157 artış ve 242 bin dolarla Estonya oldu.

Deri ve deri mamulleri sektörü, yılın 10 ayında ise 1,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

-"Ekimde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz alt sektörümüz 99,9 milyon dolarla ayakkabı sektörü oldu"

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, 2021'in tamamında gerçekleştirdikleri ihracat değerini bu yılın 10 ayında yakaladıklarını belirterek, "Ayakkabı sektöründe yine bir rekorla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3'lük artış yakaladık ve 1 milyar dolar ihracat seviyesine ulaştık. Saraciye ürün grubunda yüzde 31,6 artışla 251 milyon dolarlık ihracata imza attık. Aynı dönemde yarı işlenmiş ve bitmiş deri ve işlenmiş kürk alt ürün grubunda yüzde 10,1 artışla 238 milyon dolarlık ihracat, deri ve kürk giyim grubumuzda ise yüzde 11,4 artışla 194 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi." dedi.

Alt ürün gruplarında yapılan ihracat rakamlarını da değerlendiren Karaca, şunları kaydetti:

"Ekim ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz alt sektörümüz 99,9 milyon dolarla ayakkabı sektörü oldu. Ayakkabı sektöründe geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,4'lük artış yakaladık ve tüm zamanların ekim ayı rekor seviyesine ulaştık. Ekimde deri ve kürk giyim ürün grubunda yüzde 9 artışla 26 milyon dolar, saraciye ürün grubunda yüzde 8 artışla 24,7 milyon dolar, yarı işlenmiş ve bitmiş deri ve işlenmiş kürk ürün grubunda yüzde 33 azalışla 17 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu rakamlar doğrultusunda deri ve deri mamulleri geneliyle ayakkabı ve saraciye ürün grupları ihracatımızda en yüksek ekim ayı değerlerine ulaştık.

Diğer bir önemli husus, deri ve deri mamullerinde geçen ay değer bazında ihracat artışımız yüzde 6,1, miktar bazında ihracat artışımız da yüzde 2,5 oldu. Değer bazındaki ihracat artışının miktar bazındaki ihracat artışından fazla olması sektörümüzün katma değerli ürün üretiminin arttığının da bir göstergesi."