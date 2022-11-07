Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde, 4.821,50 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,4 üzerinde 4.793,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 4.818,75 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarının bu hafta açıklanacak yoğun makroekonomik veriler ve ABD'deki siyasi gelişmeler öncesinde temkinli hareket ettiğini, Borsa İstanbul'da ise pozitif görünümün korunduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlarında oynaklığa sebep olduğunu aktaran analistler, buna karşın cuma günü Fed yetkililerinin yaptıkları açıklamalar sonrası 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimalinin güçlendiğini belirtti.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 4.850 ve 4.900 seviyelerinin direnç, 4.780 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.