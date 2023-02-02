Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 5.319,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4,9 altında 5.306,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

ABD Merkez Bankası (Fed), dünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında şahin tonunu yumuşatmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Her iki bankanın da 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü kaydeden analistler, bölgede enflasyonun tahminlerden hızlı bir şekilde gerilemesinin her iki bankanın da politika alanını genişlettiğini, politika metninde ve başkanların konuşmalarındaki şahin vurgulamaların yumuşamasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugün ECB ve BoE'nin para politikası kararlarının yanı sıra Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.250 ve 5.200 seviyelerinin destek, 5.350 ve 5.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.