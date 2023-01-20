Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 6.109,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 6.084,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 6.102,00 puana çıktı.

Analistler, küresel çapta resesyon riski ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ihracatçılar için hazırlanan destek paketine ilişkin detayları paylaşacağı toplantının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını belirtti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 6.000 ve 5.950 puanın destek, 6.150 ve 6.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.