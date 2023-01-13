Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 5.640,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün 5.235-5.650 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,3 üzerinde 5.623,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 5.636,75 puana çıktı.

Analistler, ABD'de enflasyonun düşüş trendine girmiş olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceğine ilişkin beklentilerle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Bugün ABD'de JP Morgan ve Bank of America gibi büyük bankaların finansal sonuçlarını duyurmasıyla dördüncü çeyrek bilanço döneminin başlayacağını kaydeden analistler, hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi, Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 5.700 ve 5.760 puanın direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, 5.550 ve 5.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını aktardı.