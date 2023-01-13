Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
EPDK'dan 40 şirkete lisans
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 40 şirkete lisans verildi.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 17 şirkete tedarik lisansı, 6 şirkete üretim lisansı verildi. 1 şirketin üretim lisansı iptal edilirken, 2 şirketin üretim lisansı ise uzatıldı.
Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 12 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.
Petrol piyasasında 3 şirkete madeni yağ lisansı verildi. Aynı piyasada 1 şirkete dağıtıcı lisansı verilirken, 1 şirketin ise ihrakiye teslimi lisansı süresi uzatıldı.
Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında da 1 şirket LPG dağıtıcı lisansı verilirken, 1 şirketin dağıtıcı lisansı iptal edildi,1 şirketin LPG dağıtıcı lisansı uzatıldı, 4 şirketin LPG dağıtıcı lisansı sona erdirildi.
Etiketler: EPDK Resmi Gazete
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