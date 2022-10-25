Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 4.407,75 puandan başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde, 4.407,75 seviyesinden işlem gördü.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,7 değer kazancıyla 4.403,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin güçlenen beklentilerin risk iştahını beslediğini bildirdi.
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