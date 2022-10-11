Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 4.003,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, sınırlı da olsa alıcılı seyreden endeks kontratı, günü yüzde 0,1 artışla 4.000,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 4.011,00 puana çıktı.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin küresel pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün, devam eden Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası yıllık toplantısından gelecek haber akışının izleneceğini aktaran analistler, IMF'nin küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini yayımlayacağı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise ödemeler dengesi, dış ticaret endeksleri ve inşaat maliyet endeksinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 3.970 ve 3.950 seviyelerinin destek, 4.040 ve 4.060 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.