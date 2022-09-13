Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 4.424,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 2,7 üzerinde 4.400 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 5,8 üzerinde 4.283,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 4.337,50 puana çıktı.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin son 40 yılın zirvesinden dönüş sinyali vereceğine ilişkin beklentilerle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 88 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini kaydeden analistler, ekim toplantısı için ise tahminlerin 25 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 4.450 puanın direnç, 4.270 ve 4.220 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.