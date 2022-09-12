BİST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor. Borsa İstanbul'da son 1 ayın gözdesi bankacılık endeksi oldu.

Endeks bir ayda yüzde 87 yükseldi. Bazı bankaların kazançları yüzde 200'e yaklaştı. Haftanın ilk işlem gününde ise endeks yüzde 5, 65 yükselişle ilk yarıyı geride bıraktı.

2. çeyrek bilançolarının açıklanması bankacılık hisselerine yönelimin artmasında etkili oldu.

Hisselerdeki yukarı yönlü eğilim hala devam ediyor. Peki bundan sonraki süreçte banka hisselerini nasıl bir tablo bekliyor?

Banka hisselerinde yükseliş

Para Piyasaları Uzmanı Arda Coşar, "Gelecek çeyreklerde de bankaların kar arttırmasını bekleyebiliriz. Yani beklenti banka karlarının artmasının devam etmesi yönünde. Bu da bir miktar daha başta bankacılık olmak üzere Borsa İstanbul BİST 100 endeksini yukarı doğru daha destekleyebilir önümüzdeki haftalarda ve aylarda" dedi.

Uzmanlar geçen haftalarda endekste gerçekleşen hızlı yükselişin birebir devam etmesini beklemiyor.

Yatırımcıları düzeltmeler ve kar satışlarına karşı hazırlıklı olmaları konusunda da uyarıyorlar.