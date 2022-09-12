Pazartesi günü Kopenhag merkezli İstatistik Danimarka tarafından açıklanan verilere göre, Danimarka'nın tüketici fiyat endeksi geçen ay yıllık bazda yüzde 8,9 artışla 1983'ün başından bu yana en hızlı yükselişini gördü .

Bu rakam, Temmuz ayında kaydedilen yüzde 8,7'den fazla.

Sydbank'ta kıdemli bir ekonomist olan Mathias Dollerup Sproegel'e göre, cari fiyatların ortalama bir Danimarkalı hane halkı için yıllık tüketim malları harcamalarını 2021'e kıyasla fazladan 40 bin kron (yaklaşık 70 bin TL) artırması bekleniyor.

Danimarka maliye bakanlığı tarafından yayınlanan en son görünüme göre, GSYİH 2022'de Mayıs ayındaki yüzde 3,4'lük tahminden yalnızca yüzce 2,8 büyüyecek.

Gelecek yıl, ekonominin yüzde 1,9'luk bir tahminden yüzde 0,8 oranında büyümesi bekleniyor.

Bu arada, enflasyon oranının bu yıl ortalama yüzde 7,3 artması ve ardından 2023'te yüzde 3,3'e düşmesi bekleniyor.