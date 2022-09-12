Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa ve Romanya, Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmak için anlaşma imzaladı
Fransa'da Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, Romanyalı mevkidaşı Ionel Scrioşteanu ile Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmaya yönelik anlaşma imzaladıklarını belirtti.
Beaune, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında Fransa'nın lojistik uzmanlığı sağlayacağını bildirdi.
Ukrayna'nın Paris Büyükelçisi Vadym Omelchenko'nun da imza töreninde bulunduğunu belirten Beaune, "Ukrayna'ya desteğimiz tam." ifadesini kullandı.
Sıradaki Haber
Dünyada 50 milyon kişi modern kölelik altında yaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz