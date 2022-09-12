CCC'den yapılan açıklamada, Chamisa'nın araç konvoyunun, pazar günü Chinhoyi kentindeki Gadzema Stadyumu'nda düzenlenen parti mitingi alanına girişi sırasında bombalı saldırıya uğradığı belirtildi.

Miting alanında paniğe neden olan patlamada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Açıklamada, saldırıdan iktidar partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği - Yurtsever Cephe (ZANU-PF) yanlılarının sorumlu olduğu iddia edildi.

Öte yandan ZANU-PF'den saldırıya ilişkin henüz herhangi açıklama yapılmadı.

Zimbabve'de gelecek yıl düzenlenecek genel seçimler öncesi ZANU-PF ve CCC destekçileri arasında yaşanan şiddet olayları, ülkede tansiyonu yükseltiyor.